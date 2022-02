Modicano trovato morto in casa, aveva da poco fatto il vaccino anti covid: disposta autopsia

E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione giovedì mattina un modicano di circa 60 anni, i cui familiari hanno presentato un esposto denuncia per accertare le cause dell’improvviso decesso. Si pensa ad una possibile correlazione con il vaccino anti covid, la cui seconda dose era stata inoculata all’uomo qualche giorno prima. Peraltro il modicano non aveva mai sofferto di nessuna patologia. A questo punto la procura di Ragusa ha disposto l’autopsia. Il corpo si trova ora all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Modica e dopo l’esame autoptico sarà restituito ai familiari per i funerali.