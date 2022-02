Coltivavano pomodoro coperto da brevetto: scattano 2 condanne

8 mesi di reclusione, 20.000 euro di multa, 80.000 euro di risarcimento danni, 20.000 euro di pagamento per le spese processuali: è la condanna che il Tribunale di Ragusa ha inflitto a 2 titolari di altrettante aziende agricole e vivaistiche del Ragusano, per aver riprodotto senza alcuna autorizzazione una varietà di pomodoro protetta da brevetto vegetale comunitario. Si tratta della seconda sentenza di questo tipo in Sicilia. Il processo era scaturito da una denuncia presentata dall’Aib (Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights in Plant Material), un’associazione internazionale di diritto belga che ha come obiettivo la lotta alla contraffazione e più in generale, alle pratiche illegali nel settore delle sementi ortive.