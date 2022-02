Un vittoriese in vacanza in Portogallo con la sua famiglia è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tram. L’uomo, che si trova ricoverato in un ospedale del luogo, era partito nei giorni scorsi per il Portogallo per una vacanza con la moglie e i figli. L’incidente è avvenuto sabato: l’uomo è stato centrato dal mezzo su binari ed è finito sull’asfalto.