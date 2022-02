Truffa bonus fiscali covid: coinvolti 2 residenti a Modica

Anche 2 soggetti residenti a Modica sono coinvolti nell’inchiesta della procura di Rimini sulla maxi truffa del credito d’imposta sui fondi covid. Ci sono anche altri 2 siciliani indagati, per complessive 78 tra persone fisiche e società. I 4 siciliani avrebbero contribuito a creare 14 milioni di euro di crediti d’imposta fasulli, mentre tutti avrebbero dato luogo alla frode da 440 milioni complessivi scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Rimini. Le indagini degli investigatori sono partite dall’Emilia Romagna e si sono estese alle regioni di mezza Italia, Sicilia compresa, per approdare a Madeira, Dubai e Cipro, ovvero i paradisi fiscali dove finivano i soldi del credito di imposta. Il covid ha messo in ginocchio l’economia e il Governo nazionale ha provato ad agevolare le imprese con i crediti di locazione, il “Sismabonus” e il “Bonus facciate”, introdotti con il “Decreto rilancio” del 2020. Chi ha dimostrato di avere avuto un calo di fatturato e in contemporanea di avere sostenuto determinate spese può ottenere un credito di imposta, ovvero uno sconto sulle tasse da pagare.