“Giochetto” dello specchietto a Modica: truffatore di nuovo in azione, chiamati i carabinieri

E’ di nuovo un “voga” a Modica la truffa dello specchietto, espediente ormai vecchio come il mondo ma che evidentemente, per qualche truffatore di mezza tacca, non passa mai di moda. Eppure la gente si è fatta furba e non ci casca quasi mai, chiamando anzi le forze dell’ordine, come accaduto in uno dei nuovi casi segnalati a Modica. In particolare al quartiere Sorda un truffatore al volante di una utilitaria, sembra una Fiat Punto, simula un tamponamento, lamentando danni allo specchietto e chiedendo contante per chiuderla lì. Una truffa del genere è stata tentata giovedì e, la vittima designata, non del tutto convinta della faccenda e dell’insistenza del tizio, si è rivolta ai carabinieri. Ma all’arrivo del militari il soggetto si era già eclissato, ovviamente a mani vuote. Indagini sono in corso per risalire all’identità del presunto truffatore, che mette nel mirino soprattutto anziani. Intanto il tamtam corre sui social e sono numerosi i post su Facebook che segnalano il truffatore, invitando i residenti a stare attenti.