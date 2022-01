Sotto sequestro schede elezione vicepresidente consiglio a Vittoria

Sono state poste sotto sequestro su decisione della procura di Ragusa le schede per l’elezione della vicepresidente del consiglio comunale di Vittoria. Il sequestro è stato disposto dalla procura iblea, che ha avviato un’indagine su quanto accaduto nella seduta del 23 novembre scorso, quando venne eletto presidente Alfredo Vinciguerra, esponente della minoranza, con 8 voti, uno in più di Concetta Fiore, consigliera comunale di maggioranza. Dopo l’elezione della vicepresidente, i consiglieri della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello chiesero una verifica delle schede e, a sorpresa, vennero trovate delle schede con voti diversi: 2 voti per Concetta Fiore, espressi sul retro delle schede bianche, mentre sul retro di una scheda votata per un altro candidato venne trovato il nome di un ulteriore candidato. I consiglieri di maggioranza chiesero di rivedere il conteggio e di considerare eletta Concetta Fiore. Il 16 dicembre le schede dell’elezione del presidente vennero sequestrate, a più di un mese di distanza è arrivato anche il sequestro delle schede per l’elezione della vicepresidente Rosetta Noto. Nel frattempo il consiglio comunale ha votato la revoca del presidente Alfredo Vinciguerra, con i voti dei soli consiglieri di maggioranza, che ritengono illegittima l’elezione di Vinciguerra. L’inchiesta della Procura è coordinata dal sostituto procuratore Santo Fornasier.