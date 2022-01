2 uomini originari del Ragusano morti in un incidente sulla A2

Un 47enne e un 59enne originari del Ragusano sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, nel comune di Altilia (Cosenza), direzione Nord. I 2 erano a bordo di un autocarro, che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail, precipitando in un dirupo da oltre 70 metri di altezza. Il veicolo ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cosenza e Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e un’unità Speleo Alpino Fluviale per il recupero dei 2 corpi.