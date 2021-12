Lunedì nella chiesa di San Giorgio i funerali di Daniele Caschetto

Saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Modica i funerali del camionista modicano di 45 anni Daniele Caschetto, deceduto giovedì sulla 194 Modica Pozzallo nell’ incidente che ha coinvolto il suo camion, un altro tir e un furgone.

LA CRONACA DELLA TRAGEDIA

L’improvviso passaggio a sirene spiegate di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e auto della polizia locale che si facevano largo a fatica sulle strade intasate dal traffico veicolare di queste ultime ore che precedono il Natale, aveva lasciato intuire ai modicani che fosse accaduto qualcosa di grave. Quando i primi soccorritori hanno visto la terribile scena dell’incidente stradale che ha funestato l’antivigilia natalizia, tutti speravano che non ci fosse scappato il morto. Invece ha perso la vita il camionista 44enne modicano Daniele Caschetto, sposato e padre di 2 figli. L’incidente mortale si è verificato intono alle 13 di giovedì, lungo la strada 194 Modica Pozzallo, sul raccordo che dal ponte Guerrieri porta al polo commerciale di Modica, e ha coinvolto il camion di colore giallo guidato dalla vittima, che trasportava merce destinata ai supermercati, un altro tir il cui conducente, un 38enne di Biancavilla, è rimasto seriamente ferito, e un furgone con a bordo altre 2 persone, pure loro rimaste ferite nel tremendo impatto che non ha lasciato scampo al modicano 44enne. L’uomo è difatti deceduto prima che potesse essere trasferito a Catania tramite elisoccorso, che era atterrato direttamente sul luogo dell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Fino al tardo pomeriggio si sono formate lunghe code di automezzi fino a Modica, con la strada chiusa in un senso di marcia per consentire i rilievi e sgomberare la carreggiata dai mezzi pesanti, operazione ovviamente tutt’altro che facile. Sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili urbani e le ambulanze che hanno trasportato in ospedali i feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, anche se uno di questi ha riportato traumi piuttosto gravi.