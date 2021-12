Sciame sismico da Catania a Siracusa e Ragusa. Il brutto ricordo delle scosse di un anno fa

Quella delle 22.33 di giovedì è stata la scossa sismica più violenta tra tutta la serie di scosse di terremoto che hanno fatto tremare la terra in tutta la provincia di Catania, interessando anche le province di Siracusa e Ragusa. La magnitudo registrata dall’Ingv è di 4.3, con una profondità di 11 chilometri. A partire dalle 21.30 è cominciato un lungo sciame sismico. Le scosse sono state geolocalizzate a sei chilometri a sud ovest di Motta Sant’Anastasia a una profondità compresa tra i 9 e gli 11 chilometri. Il sisma più potente è stato avvertito chiaramente in gran parte della Sicilia centro orientale, e praticamente in quasi tutta la provincia di Ragusa, dove ha risvegliato paure e brutti ricordi di un evento simile verificatosi proprio un anno prima. Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Intanto è entrato in azione il dipartimento della Protezione civile che si è messo in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale, anche perchè lo sciame sismico sta procedendo in queste ore nel Catanese, seppure in maniera molto più contenuta.