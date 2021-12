Scossa di terremoto a Catania nella serata di giovedì. Si tratta di un terremoto di magnitudo 4.4 avvertito distintamente anche nel Ragusano, in particolar modo a Ragusa, Modica e zone costiere. Non si segnalano danni a persone o cose. le scosse sono state in tutto un paio, di cui una con epicentro a Motta Sant’Anastasia.