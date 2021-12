Lunedì l’ultimo saluto a Turi Occhipinti, vittima di incidente stradale autonomo

Sarà rivolto lunedì alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria l’ultimo saluto a Salvatore Occhipinti, il 27enne vittoriese vittima dell’incidente mortale autonomo verificatosi sabato mattina in via Virgilio Levore, alla periferia della città, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Fanello. Occhipinti era alla guida della sua moto di grossa cilindrata, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ne ha perso il controllo, finendo contro il guardrail e venendo sbalzato dalla sella a diversi metri di distanza. Per il centauro non c’è stato niente da fare a causa del violento impatto sull’asfalto. Il mezzo è stato sequestrato. Salvatore Occhipinti, noto a quanti lo conoscevano come Turi, era una apprezzato meccanico.