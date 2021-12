Giovane donna ferita nello scontro tra 3 auto in contrada Quartarella. Trasportata in ospedale

E’ di una giovane donna ferita il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato in contrada Quartarella e che ha coinvolto 3 auto: una Volvo, una Fiat 600 e una Giulietta. La donna rimasta ferita viaggiava come passeggera a bordo della Volvo. E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Stando alla prima ricostruzione della polizia locale, pare che una delle auto coinvolte sia uscita da una strada laterale proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Nello scontro una delle 2 auto è finita contro una utilitaria in transito.