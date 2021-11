Conta dei danni per la tromba d’aria con epicentro Scoglitti

Ammonta a diverse decine di migliaia di euro la conta dei danni, ancora da quantificare nel dettaglio, della tromba d’aria che lunedì ha ancora una volta colpito la provincia di Ragusa, stavolta con epicentro Scoglitti. Proprio nella frazione marinara ipparina le forti raffiche di vento hanno colpito un noto ristorante, provocando danni alla struttura. Danni anche agli impianti serricoli della fascia trasformata, a Vittoria e Acate, dove il vento si è portato via molte coperture. In territorio di Pozzallo e nello Sciclitano pali della luce divelti e alberi sradicati, mentre a Cava D’Aliga, è addirittura volato via il tetto di una struttura. Per fortuna non si sono registrati feriti. Grandine a Modica, Ragusa e Chiaramonte. A Ragusa, si è abbattuto un particolare fenomeno, quello della “neve tonda”, che ha parzialmente interessato anche Modica. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda. In queste ore il maltempo sta concedendo tregua, anche se le temperature si sono drasticamente abbassate, ma per il fine settimana è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.