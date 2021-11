Alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi domenica sera intorno alle 19 in via Rosolino Pilo, nel centro di Vittoria. Un uomo sarebbe rimasto ferito, dopo essere stato raggiunto da alcuni proiettili. E’ stato subito ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Momenti di panico tra i residenti che hanno udito gli spari. La dinamica è ancora tutta da accertare da parte dei militari dell’Arma, intervenuti sul posto.