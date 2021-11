Un focolaio covid è scoppiato in una classe di terza elementare di una scuola a Modica alta. I piccoli alunni e gli insegnanti sono in quarantena preventiva per evitare ulteriori contagi. Sarebbero 8 i bambini risultati positivi. Tutto è al momento sotto controllo. Un circostanza analoga si era verificata la scorsa settimana in un istituto superiore di Ragusa.