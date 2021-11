Aree rurali senza luce per i tralicci divelti dalla tromba d’aria

Intere zone rurali di Modica devastate dalla furia della tromba d’aria restano squassate e senza luce. I tecnici sono al lavoro per riparare gli ingenti danni, a cominciare dai tralicci dell’alta tensione piegati come fuscelli (foto). Gli operai comunali con i loro mezzi stanno passando al setaccio le aree pubbliche e private per ripulirle dai detriti liberarle dagli alberi divelti. Si può in queste ore presentare domanda di risarcimento danni al comune di Modica tramite un apposito modulo da compilare. E’ in corso in queste ore la conta dei danni e il bilancio si annuncia essere molto alto.