Un morto e 2 feriti: Modica paga un tributo davvero troppo alto al maltempo

L’intera provincia di Ragusa è stata devastata dal maltempo, che stavolta ha colto un po’ tutti di sorpresa, senza il tempo di diramare allerta rossa, ma è Modica a pagare il tributo più alto, con un morto e 2 feriti. Una vera ecatombe causata dalla tromba d’aria che ha avuto il suo epicentro nella frazione rurale di Frigintini e nelle campagne circostanti. E proprio in contrada Trebalate Serrameta Pino Ricca, 54 anni, titolare del bar caffè Orientale di via Vittorio Veneto, ha trovato la morte mentre era al volante del suo automezzo, travolto dalla furia della natura che lo ha fatto ribaltare e trascinato per alcuni metri come fosse un fuscello, senza concedergli scampo. Giovedì, giorno dei funerali alla basilica santuario Madonna delle Grazie, sarà lutto cittadino a Modica, dove restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Feriti anche marito e moglie ultra 60enni a Frigintini, dove la tromba d’aria ha quasi sventrato la loro casa. I 2 sono stati ricoverati negli ospedali di Ragusa e Modica. Le loro condizioni cliniche per fortuna non destano troppe preoccupazioni. La frazione rurale modicana e le campagne circostanti sono un campo di battaglia, con animali morti, case danneggiate, strade interrotte da alberi e pali della luce caduti sulla carreggiata, muri a secco crollati e campi allagati. C’è gente che non può tornare nelle proprie case e che saranno ospitate in strutture ricettive che si sono messe a disposizione. Nelle prossime ore si farà la conta dei danni, che si annuncia già ingente.