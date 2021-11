Addio Pino: Modica piange la vittima della tromba d’aria. Giovedì lutto cittadino e funerali

Modica piange la morte di Pino Ricca, 54 anni, vittima della tromba d’aria che mercoledì mattina, intorno alle 6,30 si è abbattuta nel Modicano. L’uomo è stato travolto dalla tromba d’aria in contrada Trebalate Serrameta. Mentre stava uscendo di casa è stato investito dal vortice che lo ha sbattuto prima contro il suo mezzo e poi contro il cancello. L’uomo, titolare del Caffè Orientale di via Vittorio Veneto a Modica bassa, sarebbe uscito per il forte vento e la pioggia che avevano danneggiato una parte della casa. Noto e apprezzato a Modica, Pino Ricca era una persona solare, sempre col sorriso sulle labbra. La tragica notizia ha sconvolto quanti lo conoscevano, ancora increduli. Il sindaco Ignazio Abbate ha proclamato per giovedì, giorno dei funerali, il lutto cittadino e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le esequie saranno celebrate alla Basilica Santuario della Madonna delle Grazie alle 15. Pino Ricca lascia la moglie e il figlio, cui vanno le condoglianze di Corriere di Ragusa.