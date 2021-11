Un branco composto da 3 giovani ha aggredito sabato in 2 distinti episodi verificatisi a poca distanza l’uno dall’altro 2 studenti adolescenti in piazza Maiorana per rubare loro gli smartphone. I 2 ragazzi aggrediti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Uno dei 2 ha riportato lesioni al volto. Indagini in corso per risalire agli aggressori.