Marijuana a chili a Scicli nascosta anche in un frantoio. 2 arresti

Due spacciatori di droga sono stati arrestati dalla polizia in 2 distinte operazioni, nell’ambito dei serrati controlli disposti dal questore Giusi Agnello. Gli arresti sono stati eseguiti a Scicli dalla squadra mobile di Ragusa e dal commissariato di Modica, con l’ausilio anche di unità cinofile di Catania. Sotto sequestro marijuana per circa 8 chili, materiale idoneo per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Le circostanze del ritrovamento della droga, custodita in diversi sacchi di juta, non lasciavano dubbi sul fatto che la sostanza stupefacente fosse destinata ad attività di spaccio. Nell’altra operazione antidroga, gli agenti hanno scoperto in un frantoio alcuni sacchi di plastica contenenti infiorescenza di marijuana del peso di 6 chili circa e una bilancia di precisione. In un altro locale sono state rinvenute alcune piante di marijuana, per un peso complessivo di circa 700 grammi, stese ad essiccare. Complessivamente sono dunque stati sequestrati 15 chili di marijuana da destinare alla vendita, per un valore commerciale di 150.000 euro, mentre i 2 soggetti arrestati sono stati condotti nel carcere di Ragusa.