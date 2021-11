Donna morta in pronto soccorso a Ragusa: trovato e interrogato l’uomo che ce l’aveva lasciata

E’ stato rintracciato e interrogato l’uomo che aveva portato una donna 38enne in fin di vita al pronto soccorso, per poi allontanarsi durante i concitati momenti delle prime cure, risultate vane dal momento che la vittima era poi morta poco dopo a causa, a quanto pare, di un arresto cardiaco già in corso. il 40enne, sentito per parecchie ore dagli inquirenti, avrebbe dichiarato che la donna si sarebbe all’improvviso sentita male mentre erano insieme e, preso dal panico, l’avrebbe portata al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa per poi andarsene via. Pare che la 38enne si fosse allontanata da una struttura di terapia dove era ospite per curarsi. Sul corpo della vittima la procura iblea, che ha aperto un fascicolo d’indagine, ha disposto l’autopsia che sarà effettuata giovedì prossimo.