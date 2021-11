Un uomo viene disarcionato da cavallo e finisce schiacciato sotto il peso dell’equino: è accaduto sabato pomeriggio in contrada Borgo San Bartolo, in territorio di Acate. Immediati i soccorsi. Il personale dell’ambulanza, vista la gravità della situazione, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la vittima al trauma center del Cannizzaro di Catania. Si indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.