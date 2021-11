49enne in bici morto in scontro con auto: chiesto il processo

La procura di Siracusa ha chiesto il rinvio a giudizio per il 59enne di Modica, che, alla guida della propria auto, non si accorse in tempo che sulla carreggiata stava transitando un ciclista, travolgendolo. La vittima, il 49enne Salvatore Mermina, di Pozzallo, morì in ospedale dopo circa 14 giorni. Nell’udienza preliminare fissata al prossimo 13 gennaio il magistrato deciderà se accogliere o meno la richiesta della procura aretusea, competente per territorio dal momento che l’incidente stradale mortale si verificò il 12 ottobre 2020 nel tratto della statale 115 che collega Ispica a Rosolini, nella porzione di territorio ricadente nel comune di Siracusa. Mermina, subito soccorso dopo il violento impatto, fu ricoverato in gravi condizioni e morì dopo quasi 2 settimane di agonia al San Marco di Catania. Il modicano 59enne deve dunque rispondere del reato di omicidio stradale.