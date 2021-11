Parte di un costone roccioso sovrastante un terreno è venuto giù venerdì mattina a Cava Ispica, in una spazio privato utilizzato attualmente per un progetto didattico che vede coinvolti oltre 10 bambini. Mentre i piccoli giocavano poco distante, si è verificato il crollo di una porzione del costone roccioso. Per fortuna in quel momento i ragazzini si trovavano ad una distanza di sicurezza dal muraglione. Solo tanto spavento, dunque, ma nessun danno fisico.