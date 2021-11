Ragusa incredula per la morte nel sonno di una bimba di soli 7 anni

Una città sgomenta per l’assurda perdita di una bambina di appena 7 anni, morta nel sonno durante la notte, a quanto pare per soffocamento dovuto ad un rigurgito. I genitori si sono accorti della tragedia quando sono andati a svegliare la figlioletta. I soccorsi si sono purtroppo rivelati vani, dal momento che per la piccola non c’era più nulla da fare. La notizia dell’incredibile tragedia si è presto sparsa sul web, soprattutto tramite i social, con messaggi di commozione, incredulità e cordoglio alla famiglia. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio nella chiesa del Preziosissimo Sangue.