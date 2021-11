Emergenza furti in centro a Vittoria: “sfondata” una pizzeria

Emergenza furti a Vittoria: dopo la gioielleria presa di mira la settimana scorsa in via Cavour, stavolta i malviventi hanno preso di mira lunedì scorso una pizzeria in via Cacciatori delle Alpi, all’angolo con via Magenta, in pieno centro storico. Il furto è stato commesso intorno a mezzanotte. Un malvivente, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha prima sfondato il vetro di una finestra della pizzeria (foto) e poi ha rubato il registratore di cassa. “Il problema sicurezza c’è ed è diventato pesante e l’incontro con il prefetto annunciato dal sindaco Francesco Aiello, diventa, a questo punto, di fondamentale importanza”: è quanto dichia il segretario cittadino del Mpsi e consigliere comunale Biagio Pelligra.