L’uragano Apollo ha colpito soprattutto il Siracusano. Augusta isolata

L’uragano Apollo ha colpito in particolare il Siracusano in queste ultime ore con allagamenti e strade interrotte. La pioggia cade con intensità su tutto il territorio e le previsioni sono in peggioramento. L’invito della Prefettura è di limitare al massimo gli spostamenti da e per i luoghi di lavoro. La pioggia sta provocando allagamenti nella zona industriale della città. Augusta è isolata, perché gli ingressi della città sono bloccati per allagamenti in entrata ed in uscita e non è possibile intervenire al momento con le pompe idrovore. Per poter accedere alla città è necessario usare strade alternative. Sempre ad Augusta gran parte delle strade del centro sono impraticabili, come il lungomare Granatello. E’ esondato il torrente Porcaria nella zona di Brucoli. Si è allagato uno scantinato dell’ospedale di Avola e sul posto stanno operando volontari della Misericordia di Avola con un’idrovora per lo svuotamento dall’acqua. L’autostrada per Catania è interrotta all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro in entrambe le direzioni e quindi uscita obbligatoria allo svincolo Melilli per chi procede da Catania verso Siracusa o uscita Priolo sud per chi da Siracusa va verso Catania. Nel Siracusano sono venuti giù in poche ore 120 mm di pioggia.