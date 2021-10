Sfondano la vetrina con un’auto rubata: furto in profumeria

Prima era Europrofumi, ora Mabù: cambia il nome ma non la sorte per una profumeria di via Sacro Cuore a Modica Sorda, presa di mira per la terza volta dai ladri, che, anche stavolta, hanno agito di notte e con lo stesso modus operandi, quello della spaccata. Utilizzando difatti un’auto rubata come ariete, hanno sfondato la vetrina d’ingresso della profumeria, arraffando in pochi secondi profumi e prodotti di cosmesi, per un valore di svariate migliaia di euro. Ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stato un residente, svegliato dal frastuono del botto e dei vetri in frantumi, che ha lanciato l’allarme. Ma prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi erano già lontani. Si sta ora lavorando sulle immagini di videosorveglianza, mentre è stata sporta denuncia contro ignoti. Stando alle prime indagini, l’auto utilizzata come ariete è di provenienza furtiva, ma non è stata ancora ritrovata. I 3 furti con spaccata alla profumeria si aggiungono agli altri verificatisi negli ultimi mesi a Modica ai danni di 2 oreficerie e di un negozio di abbigliamento in corso Umberto, nel cuore barocco della città.