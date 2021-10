Rubate le 4 ruote di una Mercedes per trasporto disabile a Modica: forte condanna sui social

Sta suscitando indignazione a Modica il furto delle 4 ruote di una Mercedes di proprietà di un donna modicana (foto), madre di una ragazza con disabilità, che veniva principalmente utilizzata proprio per il trasporto della giovane. Venerdì mattina la donna ha avuto la sgradita sorpresa di trovare la sua Mercedes lasciata in sosta la sera precedente sotto casa, in via Sorda Sampieri, senza le 4 ruote e appoggiata su blocchi di cemento e pietre e oggetti vari. Il veicolo era in sosta nello stallo riservato ai diversamente abili. Di conseguenza era chiaro che il veicolo era destinato al trasporto di una persona diversamente abile, ma i ladri vandali non si sono fatti nessuno scrupolo, portando a termine la loro vergognosa azione. E’ stata presentata denuncia per l’accaduto, che, come accennato, sta suscitando reazioni di sdegno e condanna a Modica, anche da parte del popolo social, che si è scagliato duramente verso gli ignoti soggetti responsabili di questa bassa azione.