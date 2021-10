Auto si schianta contro un muro e si ribalta: feriti 74enne e la figlia

Due feriti nell’incidente stradale autonomo verificatosi lunedì sera, intorno alle 20, sulla Modica Rosolini, in contrada Sant’Alessandra. Il conducente 74enne di una Fiat, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro e poi ribaltandosi. Come passeggeri viaggiavano la moglie e la figlia dell’uomo. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 e la polizia locale di Modica per i rilievi. Sono rimasti feriti il conducente e la figlia, trasportati entrambi al pronto soccorso di Modica. Per il primo la prognosi è di 30 giorni, mentre la donna è stata giudicata guaribile in 10 giorni.