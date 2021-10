Lascia moglie e 2 bimbi il modicano 25enne Carmelo Vicari, morto nello scontro moto – suv

Lascia la moglie e 2 bambini in tenerissima età il modicano Carmelo Vicari, 25 anni, coinvolto in un fatale incidente stradale verificatosi intorno alle 14 di venerdì nella zona industriale di Modica Pozzallo. Il giovane, che viaggiava in sella al suo motociclo, si è scontrato con un suv per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Modica. Era intervenuto anche l’elisoccorso, ma il 25enne è deceduto quasi subito a causa delle gravi ferite riportate nel violento scontro. Ferita anche la donna 49enne di Modica alla guida del suv, che si trova ora ricoverata a Catania. I 2 veicoli sono stati sequestrati. Carmelo Vicari lavorava all’Avimecc e aveva appena smontato dal turno prima del fatale impatto. La città è in lutto, attonita da questa ferale notizia che riporta l’ennesima, giovane vittima della strada.

Nella foto la scena dell’incidente mortale e, nel riquadro, la vittima