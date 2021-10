Incendio in uno stabile a Scoglitti. Palazzina inagibile

Si è propagato dal garage l’incendio che ha coinvolto un’abitazione di 2 piani in via Pescara a Scoglitti. Forse a causa di una sovratensione elettrica, si è determinato l’innesco dell’incendio nel garage dove vi erano un’auto, un ciclomotore ed alcune bombole gpl che per fortuna non sono state raggiunte dalle fiamme, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che le hanno immediatamente trasportate all’esterno, lontano dal fuoco. Non si sono registrati feriti ma dal sopralluogo effettuato è emersa l’inagibilità dell’immobile.