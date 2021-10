Movida sempre più fuori controllo a Modica, il “Ku Fu” chiude per protesta. Esposto in procura

La movida a Modica è sempre più fuori controllo, al punto da indurre il gestore di uno dei locali più gettonati di food, il “ku Fu” di via Grimaldi, a chiudere i battenti in via temporanea, come forma tangibile di protesta verso le istituzioni. “Mi hanno lasciato solo – dice il gestore Luca Stracquadanio – nonostante abbia documentato cosa accade ogni fine settimana e non solo con gente che orina per strada, risse, atti di vandalismo e ora anche scippi (vedere caso via Castello, n.d.r.). A questo punto non mi è rimasto altro da fare che chiudere temporaneamente la mia attività – prosegue Stracquadanio – per protestare contro questo immobilismo istituzionale e per cercare di aprire gli occhi di chi deve agire su questo degrado continuo. Porterò la vicenda all’attenzione del prefetto e formalizzerò un esposto in procura, accludendo la vasta documentazione in mio possesso su questa brutta situazione. Peraltro mi hanno preso di mira proprio perchè sono l’unico ad aver avuto il coraggio di denunciare i fatti, e non mi fanno mancare danni al locale, sfregi e minacce di pestaggi, che si aggiungono alle botte che ho già preso. Per adesso, finché qualcosa non si muove – conclude amareggiato Stracquadanio – dico basta e chiudo il locale, me ne vado altrove ad esportare la nostra cucina nelle città che contano e che apprezzano, tutelando chi lavora”. Il problema dei giovinastri che fanno quello che gli pare, come in una sorta di distopico far west contemporaneo, non è solo di Modica, ma interessa buona parte della provincia iblea, a cominciare da Ragusa, Vittoria, Comiso e Ispica, dove il sindaco Innocenzo Leontini ha posto l’attenzione sul degrado giovanile che sfocia in atti di vandalismo, risse e altro ancora, tendendo la mano per capire le motivazioni di questo malessere giovanile e convocando un vertice con gli organi preposti per trovare una soluzione comune. Viene da chiedersi cosa stia accadendo a buona parte di questa “next generation” immolata alla schiavitù dei social e costretta a vivere questi tempi bui caratterizzati da una incertezza economica marcata e dalla minaccia del covid. Ma a farne le spese è tutta la società, a cominciare dai commercianti, sottoposti ai controlli dei locali per l’accertamento dell’attuazione delle regole anti virus, mentre all’esterno succede di tutto. Una delle tante, troppe contraddizioni in termini di questa epoca “maledetta”.