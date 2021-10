Controlli contro la movida selvaggia a Modica. 2 giovani portati via

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine negli ultimi giorni nel centro storico di Modica, per porre un freno alla movida selvaggia e ai frequenti episodi di microcriminalità che stanno sfociando anche negli scippi ai danni di residenti e turisti. Una situazione che rischia di degenerare e che mette talvolta in difficoltà gli stessi tutori dell’ordine, che si trovano di fronte a giovani incensurati (anche minorenni) esagitati o in preda ai fumi dell’alcol, potenzialmente pericolosi per loro stessi e per gli altri. Un paio di giovani sono stati portati via lo scorso fine settimana in quanto avrebbero dato in escandescenze, evidentemente ubriachi. Uno di loro pare sia stato successivamente sottoposto a Tso (trattamento sanitario obbligatorio) perché completamente fuori di sé. E’ il risultato dell’abuso di alcol e talvolta anche di droga, come testimoniano i rifiuti lasciati all’alba a fare brutta mostra di sé, con prevalenza di bottiglie di birra vuote e non solo, come sanno bene i residenti del cuore storico della città, spesso “ostaggi” di folti gruppi di giovinastri che bivaccano sotto le abitazioni, urlando e talvolta litigando fino a notte fonda. I controlli dunque proseguono, ma evidentemente non bastano per questo fenomeno di degrado sociale che si sta espandendo a vista d’occhio e che necessita di un’azione sinergica e costante.