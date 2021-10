Recuperato a Venezia raro dipinto fiammingo rubato a Ragusa

E’ stato recuperato a Venezia un dipinto di scuola fiamminga, “Natura morta con vaso di fiori”, risultato rubato 20 anni fa a Ragusa. L’opera viene attribuita alla scuola fiamminga del XIX secolo e fa parte del tipo ‘Ramini’: la rappresentazione, tipica della scuola olandese, è costituita da una composizione floreale su sfondo nero, dipinta con tecnica a olio su supporto in rame. Il dipinto era comparso sul mercato antiquariale a febbraio 2020, quando stava per essere battuto in vendita da una casa d’aste toscana. Dopo il furto e la ricettazione, l’opera era stata oggetto di svariati passaggi di proprietà.