Ispica s’interroga sul pestaggio di un giovane davanti alla chiesa

Ispica si interroga e si preoccupa per il pestaggio ai danni di un giovane sul sagrato della chiesa dell’ Annunziata. La comunità parrocchiale, in particolare, non riesce a farsene una ragione e cerca di capire, come ha fatto il parroco, Don Manlio Savarino, in una lettera pubblicata sul giornale parrocchiale “Annunziando”. Scrive il parroco, raccontando la sua versione dei fatti: “Un giovane ragazzo, in giro in una sera qualunque di settembre, è stato barbaricamente picchiato da un gruppo di ragazzi, che gli si sono scagliati contro senza alcun motivo apparente, o per lo meno senza movente che giustificasse l’insano comportamento, consumato con tanta ferocia, a detta di chi ha assistito alla scena, quasi paralizzato dalla velocità e dalla mancanza di senso con cui tutto si è svolto. I ragazzi presenti affermano con angoscia di non riuscire a spiegarsi perché si sia potuta verificare una situazione del genere”. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.