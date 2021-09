Motociclista perde il controllo del mezzo e si schianta sull’asfalto: è accaduto martedì pomeriggio lungo la Ragusa Marina di Ragusa. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti, che hanno allertato i carabinieri e il 118. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Per fortuna la vittima non è in pericolo di vita. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti.