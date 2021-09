Da Donnalucata a Marina di Modica temporali e vento

Dopo un’estate rovente con punte fino a 49 gradi, il maltempo è tornato di prepotenza, spazzando buona parte del litorale ibleo, con temporali e forti raffiche di vento da Donnalucata a Marina di Modica, passando per Sampieri e Cava d’Aliga. Tutto questo tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, quando a pochi chilometri di distanza dalle zone colpite splendeva il sole e faceva pure caldo. Un clima double face cui dovremo a quanto pare farci l’abitudine. I forti temporali hanno messo in difficoltà gli automobilisti in transito, alcuni dei quali rimasti in panne. Il vento e la forza dell’acqua hanno spazzato via la passerella della spiaggia di Bruca e divelto transenne, tavoli e sedie di bar e ristoranti a Marina di Modica. E poi ancora detriti sulla carreggiata, strade impraticabili e alcune case allagate. Uno scenario da pieno inverno in questo ultimo scorcio di estate settembrina. E il maltempo proseguirà almeno fino a venerdì, con rovesci a carattere temporalesco a macchia di leopardo. Per gli spostamenti a piedi o a bordo di veicoli è dunque bene usare la massima prudenza.