Scontro tra auto e minivan, muore studentessa 21enne di Vittoria. 9 feriti, di cui uno grave

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita nello scontro tra la propria auto e un minivan, all’altezza del km 11 della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna. La vittima si chiama Claudia Cassibba, una studentessa originaria di Vittoria. La giovane era alla guida della vettura, una Fiat Idea. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha fatto registrare anche 9 feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’impatto è avvenuto nella corsia in direzione Caltanissetta, all’altezza di Borgocascino. I feriti, che erano tutti sul minivan, sono stati trasportati all’ospedale di Enna. Uno di loro, le cui condizioni sono subito apparse gravi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.