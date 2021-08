Scontro tra auto e moto sulla S. Croce Scoglitti: 2 feriti gravi

E’ di 2 giovani di 18 e 19 anni ricoverati in prognosi riservata il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sulla Santa Croce Scoglitti. Una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio i 2 giovani che viaggiavano in sella alla moto e che sono stati sbalzati a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. Le loro condizioni sono apparse sibito gravi ai soccorritori. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza con codice rosso in ospedale. Da accertare le cause del violento impatto. I rilievi sono stati effettuati dalla polstrada.