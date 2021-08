Brucia la provincia di Ragusa: inferno di fuoco Calaforno e S. Giacomo. Vertice in prefettura

Centinaia di ettari in fumo nel vasto incendio che ha bruciato la pineta di Calaforno, al limite dei territori di Monterosso e Giarratana. Le fiamme sono state sospinte dal vento di scirocco, alimentate dalla folta vegetazione e da temperature record che stanno interessando in questi giorni tutto il territorio ibleo. L’allarme è scattato in mattinata ed i sindaci dei 2 comuni montani iblei si sono subito attivati. Sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche i mezzi dell’associazione di protezione civile dei Rangers Europa. Distrutta anche l’area attrezzata all’interno della pineta. Minacciata anche l’area archeologica di Calaforno, che annovera rari e preziosi ipogei che si fanno risalire dal 2.500/3.000 avanti Cristo fino al 1.000 avanti Cristo. Ma l’incendio ha colpito una zona molto ampia nella quale si trovano colture, aziende zootecniche e, poco distante, appunto l’area boschiva di Calaforno, con il parco riserva e la zona attrezzata, che è stata immediatamente sgomberata e che risulta completamente distrutta. Minacciate dalle fiamme inoltre strutture private come case, masserie e agriturismo. Alcune case alla periferia di Giarratana sono state evacuate a scopo cautelativo. L’intera zona, per alcuni chilometri quadrati, è stata coperta da una spessa cappa di fumo resa ancora più pesante dal caldo opprimente e dall’aria irrespirabile. Il sindaco di Monterosso ha subito chiesto alla Protezione civile, tramite la Prefettura, di inviare i canadair per arginare le fiamme. E proprio in prefettura a Ragusa si è tenuto un vertice per il coordinamento dei soccorsi. Nel frattempo un altro incendio si è sviluppato in località San Giacomo, nel comune di Ragusa, creando non poca apprensione tra i residenti. Fiamme anche in contrada Gerardo, zona Chiaramonte Gulfi. Il rogo ha interessato un terreno privato, lambendo anche la vicina abitazione. In fumo ettari di uliveti. A lanciare l’allarme un cittadino. Sono intervenuti la protezione civile di Chiaramonte Gruppo Alfa e i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, mettendo in salvo alcuni animali, compresi alcuni cuccioli di cane. Il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, al fine di coordinare gli interventi di spegnimento e di soccorso e salvaguardia della popolazione, ha convocato in prefettura il centro coordinamento soccorsi, al quale hanno preso parte tutti i soggetti del sistema di protezione civile ed i sindaci coinvolti. Sono in corso indagini al fine di verificare le cause degli eventi: si propende per l’origine dolosa. I danni al patrimonio boschivo e naturalistico sono incalcolabili.