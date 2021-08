Tamponamento tra 4 auto con 5 feriti sulla Ragusa mare

Sono 5 i feriti a bordo di 4 auto coinvolte in un tamponamento a catena verificatosi la notte scorsa lungo la Ragusa Marina di Ragusa. I mezzi coinvolti sono una Fiat 500 e una Fiat Panda che viaggiavano in direzione Ragusa Marina di Ragusa, mentre nella direzione opposta viaggiavano un’altra Fiat Panda e una Peugeot. Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale, le quattro auto sono entrate in collisione. Sono rimasti feriti una ragazza di 29 anni alla guida della Fiat 500, un 75enne e una 72enne. Feriti anche un 24enne che viaggiava come passeggero sulla Peugeot 208 ed un 19enne. Tutti i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze mentre il traffico veicolare è stato interrotto per qualche ora in entrambe le direzioni di marcia.

Immagine di repertorio