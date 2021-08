Incidente mortale sulla Ragusa Santa Croce: perde la vita un 29enne ragusano

Ancora sangue versato sulle strade iblee: in un incidente mortale verificatosi nel pomeriggio di sabato sulla Ragusa Santa Croce, zona Malavita, ha perso la vita il 29enne ragusano Antonio Iacono, molto noto a Ragusa in quanto gestiva con il fratello un bar in via Archimede. A scontrarsi per cause in via di accertamento sono state 2 auto, una Punto e una Panda. Nel violento impatto c’è stato anche un ferito, che non è in pericolo di vita. Non altrettanto fortunato il 29enne, per il quale anche i soccorsi si sono purtroppo rivelati vani. Questo ennesimo incidente mortale che rende ancora più tragica questa estate segue di pochi giorni quello sulla Modica mare in cui ha perso la vita il 27enne modicano Mattia Hickri.