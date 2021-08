Dopo una iniezione fatta in casa da un parente, una donna 60enne è morta in territorio di Modica. L’iniezione era stata praticata dietro specifica richiesta della vittima per un leggero malessere che aveva accusato di recente. Inutili i soccorsi per la donna. E’ stata dunque disposta l’autopsia per far luce sulle reali cause del decesso, forse dovute ad una presunta allergia al farmaco iniettatole.