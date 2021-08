Incendi a Chiaramonte e nella Val d’Ippari: canadair in azione

Brucia anche il Ragusano con queste temperature torride: 3 grossi incendi sono scoppiati in altrettante diverse zone quasi in contemporanea: a Chiaramonte, un primo incendio in zona Patria Canziria, interessando anche l’area del monte Arcibessi, zona Antica Stazione. Sul posto vigili del fuoco e forestale. Un altro grosso incendio in zona ospedale, nella valle dell’Ippari sottostante la zona di San Giovanni. In quest’ultimo caso è stato necessario richiedere l’intervento del mezzo aereo. Il terzo incendio infine nei pressi dell’aeroporto di Comiso.