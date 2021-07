Incendio all’hotspot di Pozzallo con colonna di fumo nero visibile dalla strada del porto

Disordini nel pomeriggio di domenica all’hotspot del porto di Pozzallo che ospita alcune decine di extracomunitari sbarcati con i viaggi della speranza e dove ad un certo punto si è sviluppato un grosso incendio, poco dopo le 18,30. Un’alta colonna di fumo nero è stata per parecchi minuti ben visibile dalla strada che costeggia il porto di Pozzallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e la polizia per accertare l’origine delle fiamme, che, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere legata ai disordini scoppiati per motivi da accertare all’interno dell’hotspot. Non ci sarebbero feriti.