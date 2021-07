Chi non vuole le zone blu a Scoglitti? Colonnina park card divelta per sfregio

Qualcuno non vuole le zone blu a Scoglitti, di recente istituzione, e ha mandato un equivocabile segnale attraverso un chiaro atto di vandalismo: durante la notte è stata divelta la colonnina della park card in Via Ammiraglio Millo. Come accertato dalla polizia locale, non si è trattato di un episodio accidentale: chi ha agito lo ha fatto volontariamente, per lanciare un chiaro messaggio di contrarietà alla istituzione delle zone blu. Infatti, la colonnina è stata appositamente divelta attraverso l’uso di una corda e il traino di mezzi meccanici. Per la commissione straordinaria che regge il comune di Vittoria “Il verificarsi di simili episodi criminali danneggia gravemente l’immagine della città”.