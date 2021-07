Una 43enne tenta di buttarsi dal ponte Guerrieri a Modica: salvata. Traffico veicolare in tilt

Tentato suicidio nel tardo pomeriggio di giovedì a Modica: una 43enne di Scicli ha tentato di buttarsi dal ponte Guerrieri, tristemente noto per fatti del genere. Per fortuna la giovane è stata fermata in tempo e non ha potuto portare a compimento l’insano gesto. Il traffico veicolare è andato in tilt e lunghe code di veicoli si sono formate in serata lungo via Nazionale e via Tirella, direzione centro storico. Sul viadotto sono difatti intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e ambulanza dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito, gli stessi che hanno visto la ragazza mentre stava tentando di buttarsi di sotto, dopo essersi arrampicata su per la ringhiera di protezione. La donna, visibilmente agitata e in stato semi confusionale, è stata dunque portata all’ospedale Maggiore per essere stabilizzata e per tutti i controlli del caso.