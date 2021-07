Revoca adozione Vittorio Fortunato, il neonato abbandonato “per finta”

I giudici del tribunale di Catania hanno revocato l’adozione di Vittorio Fortunato, il neonato di cui fu inscenato il ritrovamento al quartiere Pianetti a Ragusa, in via Saragat, lo scorso novembre. Era stato il padre naturale del bimbo a lasciarlo lì, facendo poi finta di averlo scoperto per caso, dopo averne sentito i gemiti. I giudici hanno quindi deciso che Vittorio Fortunato non poteva essere adottato. La decisione diventerà definitiva tra qualche mese, se non si registrerà un appello. Nelle more bisognerà attendere le decisione del tutore legale del neonato, che era stato adottato da una famiglia non residente nel Ragusano. Per il padre naturale, che non ha mai negato la relazione con la madre del bambino, residente a Modica, ma che ha sempre detto di non essere a conoscenza della gravidanza, la procura aveva chiesto il giudizio immediato: deve difatti rispondere di abbandono di minore. Il ragusano, raccogliendo la richiesta di aiuto della ex compagna che lo aveva chiamato al telefono, si era recato a Modica lo scorso 4 novembre, dove trovò la donna che aveva appena partorito nella sua abitazione. L’uomo decise di inscenare l’abbandono e il ritrovamento, ritenendo questa la soluzione più breve per fare intervenire i soccorsi e trasferire il neonato in ospedale. Il bambino fu ricoverato poi all’ospedale Giovanni Paolo II, dove gli furono prestate le prime cure. Dal 20 novembre il piccolo era affidato in pre adozione. Ora dunque la revoca decisa dai giudici etnei.