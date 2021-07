Macchina nella scarpata in contrada Fiumara: 26enne ferita

Una donna stava percorrendo la strada che collega Modica a Scicli, in contrada Fiumara, quando ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava una curva ed è finita nella scarpata. E’ accaduto martedì mattina nella zona sottostante il ponte Guerrieri. E’ intervenuta la polizia locale. Alla guida di una Peugeot era una 26enne modicana che stava procedendo in direzione Scicli, quando, nell’abbordare una curva, per motivi in corso di accertamento, non è riuscita a mantenere la destra, ha invaso la corsia opposta, ha abbattuto il muro che delimita la carreggiata ed è finita nella zona sottostante, facendo un volo di circa 4 metri. La fortuna ha voluto che in quel momento non sopraggiungesse alcun veicolo dal senso opposto e che nell’area dove ha finita la sua corsa l’utilitaria non ci fosse nessuno della famiglia che vi risiede. Scattato l’allarme, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso per un trauma cranico e ferita alla testa. Per riportare il veicolo sulla carreggiata è stato necessario l’impiego di un’autogru.